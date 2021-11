Attualita 138

Villalba, chiusure notturne sulla Ss 121 per lavori da effettuare al passaggio a livello ferroviario

La chiusura è stata disposta dall'Anas che indica il percorso alternativo sulle strade provinciali Sp 16 e Sp 30

Redazione

06 Novembre 2021 13:11

La strada statale 121 “Catanese” sarà chiusa al traffico dal km 159,800 al km 166,100, a Villalba, nelle notti comprese tra lunedì 8 e giovedì 11 novembre, tra le ore 22:30 e le ore 5:30 del mattino successivo. Il provvedimento si rende necessario per consentire ad RFI di eseguire interventi di manutenzione in prossimità del passaggio al livello ubicato in corrispondenza del km 164,750 della statale. Durante gli orari di chiusura, l’itinerario alternativo è costituito dalle strade provinciali sp16 ed sp 30, garantendo ai soli residenti il transito fino al blocco in prossimità della linea ferroviaria.



