Vigili del fuoco Caltanissetta: consegnate benemerenze, croci di anzianità e diplomi di lodevole servizio

Ecco chi sono i premiati di questa mattina. Lacrime e commozione anche per i due vigili del fuoco scomparsi prematuramente lo scorso anno

Rita Cinardi

Questa mattina in occasione dei festeggiamenti per Santa Barbara il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Caltanissetta Salvatore Rizzo e il prefetto Chiara Armenia hanno consegnato le benemerenze, le croci di anzianità e i diplomi di lodevole servizio a 20 pompieri, due dei quali morti prematuramente lo scorso anno. Al vigile esperto Massimo Lombardo è stato conferito il Diploma di Benemerenza con medaglia per lo straordinario comportamento tenuto in occasione dell’evento di soccorso dell’11 dicembre 2021 a Ravanusa, nel corso del quale è stata data dimostrazione di encomiabile professionalità e dedizione al servizio. Consegnate le croci di anzianità per oltre 15 anni di servizio ai vigili coordinatori Giuseppe Costanza, Custode D’Amico, Carmelo Daniele Incorvaia, Armando Irti, Salvatore Mancuso, Filippo Taibi e all’ispettore logistico gestionale esperto Massimo Damiano Maisano. Il diploma di lodevole servizio per il personale collocato a riposo è stato consegnato ai capi reparto Vittorio Imbrogno, Rosario Raitano, Giacomo Cuvato, Calogero Gaetano Di Graci, Gaetano Bellanca, Michele Mario Ritondo, ai Capo squadra esperti Vincenzo Burrogano, Mario Vincenzo Cimò, Giuseppe Ricotta e al vigile del fuoco coordinatore Tanino Canalella. Infine sono stati consegnati i diplomi di lodevole servizio conferiti alla memoria per il capo reparto Gianfranco Viviano e il caposquadra esperto Emanuele Rizzo, prematuramente scomparsi nel 2022. A ritirare i diplomi sono stati, tra applausi e commozione, i loro familiari.



