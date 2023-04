Cronaca 5280

Vigili del fuoco a lutto a Caltanissetta: è morto all'età di 58 anni il caposquadra Emanuele Rizzo

Era amatissimo dai suoi colleghi e affezionatissimo ai due figli e alla nipotina nata da poco

Rita Cinardi

Ancora un grave lutto per i vigili del fuoco di Caltanissetta. E’ morto all’età di 58 anni il caposquadra Emanuele Rizzo. Negli ultimi mesi aveva combattuto con tutte le sue forze contro un brutto male che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Entrato a far parte dei vigili del fuoco nel 1993 era tutt’ora un caposquadra esperto. Ha partecipato a diverse missioni in seguito a calamità su tutto il territorio nazionale ed è stato uno dei vigili del fuoco che hanno preso parte ai soccorsi in seguito al drammatico terremoto de L’Aquila. Era amatissimo dai suoi colleghi e affezionatissimo ai due figli e alla nipotina nata da poco. Ultimamente non si occupava di soccorso ma era il responsabile dell’autorimessa. Fino all’ultimo, infatti, ha voluto lavorare per stare vicino ai suoi colleghi e per fare quello che amava di più. I funerali saranno celebrati domani pomeriggio alle 16 nella parrocchia San Pietro.



