Cronaca

Vigili del fuoco a lutto a Caltanissetta: è morto all'età di 57 anni il pompiere Gianfranco Viviano

Viviano lascia la moglie Michela e i figli Giovanni e Paolo, oltre che un grande vuoto e dolore tra tutti i suoi colleghi

Rita Cinardi

Vigili del fuoco di Caltanissetta a lutto. E' morto nella notte, dopo aver combattuto contro un brutto male, all'età di 57 anni, il pompiere sancataldese Gianfranco Viviano. Un anno e mezzo fa aveva scoperto di essere malato ma nonostante questo non aveva perso il sorriso e la sua voglia di combattere. Viviano lascia la moglie Michela e i figli Giovanni e Paolo, oltre che un grande vuoto e dolore tra tutti i suoi colleghi. Questa mattina si respira un'aria più triste che mai al comando provinciale di Caltanissetta dove i vigili del fuoco avranno modo di salutare il feretro prima del trasporto alla Chiesa Madre di San Cataldo. Qui domani saranno celebrati i funerali, alle 15.30, dopodiché il corpo, così come espressamente richiesto da Gianfranco Viviano, sarà trasportato a Delia per la cremazione. Viviano era uno specialista in vari settori (Saf e istruttore Tpss). Era altruista come pochi e punto di riferimento per tutti i vigili del fuoco. E' stato in servizio per 32 anni e molto spesso aiutava i colleghi anche quando non era di turno. Poi la scoperta del brutto male che ha combattuto con tutte le sue forze. Coraggioso e forte come ha dimostrato in tutti questi anni di servizio trascorsi quasi tutti al comando provinciale di Caltanissetta. Stanotte le sue condizioni si sono aggravate e i familiari lo hanno portato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Qui purtroppo è deceduto.



