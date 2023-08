Cronaca 270

Vigile del fuoco accoltellato da un paziente durante un tso: salvato dalla "pesante" divisa

L'episodio si è registrato a Calolziocorte , in provincia di Lecco. Il vigile del fuoco sta bene

Redazione

Un vigile del fuoco, a Calolziocorte ( provincia di Lecco) è stato accoltellato da un paziente che stava soccorrendo. Lo ha salvato la divisa in Nomex, un tessuto ad alta resistenza. Il caposquadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco è stato aggredito e pugnalato con un coltello da cucina. Ad accoltellarlo, o almeno provarci, è stato un paziente di Calolziocorte che doveva essere sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio perché molto agitato e aggressivo. A chiedere l'intervento dei vigili del fuoco sono stati i sanitari di Areu con i carabinieri, perché la persona da assistere si era barricato in casa e non voleva aprire la porta a nessuno. Appena il caposquadra è riuscito a forzare a socchiudere la porta, il paziente lo ha assalito brandendo in coltello.

Il vigile del fuoco è stato poi accompagnato in ospedale al Pronto soccorso dell'Alessandro Manzoni di Lecco. La ferita che ha rimediato non è grave, appunto grazie al tessuno in Nomex con cui è confezionata la divisa dei vigili del fuoco, che regge sia al fuoco, sia ad abrasioni, sia appunto ad eventuali oggetti appuntiti.



