Vigevano: a quattro anni sta accanto alla madre pensando che dormisse, ma era deceduta

La tragedia in un appartamento a Vigevano dove la donna di 40 anni ha perduto la vita mentre dormiva

(ANSA) - MILANO, 06 NOV - Pensava che la mamma dormisse e non voleva che nessuno la disturbasse, ma la donna era morta. Una bambina di quattro anni ha vegliato per ore la madre prima - come racconta 'La provincia pavesè - dell’arrivo della zia, preoccupata perché la sorella non rispondeva al telefono.

La mamma, una 40enne di origine albanese, è stata stroncata da un attacco cardiaco probabilmente durante la notte, nel sonno, mentre dormiva con la piccola nel loro appartamento di Vigevano. Quando la sorella è arrivata a casa ha visto il corpo steso nel letto e si è subito resa conto di quello che era successo. Ha preso la bambina in braccio e l’ha portata via.

Poi è stato chiesto l’intervento del personale medico e dei carabinieri, che non hanno trovato nulla che facesse pensare a una morte violenta. Il corpo è stato subito restituito ai familiari per lo svolgimento dei funerali, celebrati due giorni fa. Alle esequie è stata importante la presenza della comunità albanese cittadina, un migliaio di residenti, che si è stretta alla sorella e alla bimba. Sarà proprio la zia a occuparsi della piccola, rimasta sola. (ANSA).



