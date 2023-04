Cronaca 371

Vicenza, ruba pistola a un carabiniere e ferisce un vigile: marocchino ucciso in sparatoria

Le forze dell'ordine erano intervenute dopo la segnalazione che un uomo, in escandescenza, stava urlando in mezzo alla strada 'Allah akbar"

Redazione

Minuti di terrore a Vicenza dove un cittadino marocchino è rimasto ucciso in un conflitto a fuoco con i carabinieri. L'uomo aveva sottratto una pistola ad un militare e fatto fuoco verso un vigile che è rimasto ferito. A quel punto nella sparatoria è rimasto ucciso. Il fatto è avvenuto a Fara Vicentino, in provincia di Vicenza. Le forze dell'ordine erano intervenute dopo la segnalazione che un uomo, in escandescenza, stava urlando in mezzo alla strada 'Allah akbar".

Il nordafricano si era messo a urlare lungo la strada, allarmando i passanti che hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale e i carabinieri, che hanno tentato di portare alla ragione l'esagitato, senza riuscirvi. Vigili e carabinieri hanno tentato di immobilizzare lo straniero che, nella colluttazione, è riuscito ad sfilare ad un militare la pistola d'ordinanza usandola poi per sparare. A quel punto i militari hanno risposto al fuoco, uccidendolo. L'agente di Polizia locale ferito si chiama Alex Frusti, referente dell'Alto Vicentino, che è stato trasferito all'ospedale San Bortolo di Vicenza. "Gli agenti stavano facendo il loro giro di routine - ha spiegato ai giornalisti il sindaco di Fara Vicentino, Maria Teresa Sperotto - e hanno chiamato i carabinieri perché avevano bisogno di un supporto. In quel momento dev'essere successo il fatto. Me ne rammarico per tutti, sia per la persona che è deceduta, sia per il nostro agente che è rimasto ferito".



