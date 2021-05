Vibo Valentia è la nuova "Capitale italiana per il libro": sfuma il sogno per Caltanissetta

Attualita 688

Vibo Valentia è la nuova "Capitale italiana per il libro": sfuma il sogno per Caltanissetta

Le altre in concorso erano Ariano Irpino, Campobasso, Cesena e Pontremoli

Redazione

07 Maggio 2021 11:26

Sfuma la vittoria per Caltanissetta, tra le 6 città finaliste come 'Capitale italiana del libro 2021'. La città vincitrice è Vibo Valentia, a proclamarla il ministro della Cultura Dario Franceschini. Le altre in concorso erano Ariano Irpino, Campobasso, Cesena e Pontremoli. La “Capitale italiana del libro” è stata istituita dal ministro Franceschini nel 2020, ai sensi della legge 13 febbraio 2020, n. 15 per la promozione e il sostegno della lettura. La città vincitrice riceverà dal ministero della Cultura, tramite il Centro per il Libro e la Lettura, un contributo pari 500 mila euro per la realizzazione del progetto.



