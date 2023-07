Viavai in un un appartamento del centro storico di Caltanissetta per acquistare droga: un arresto

Viavai in un un appartamento del centro storico di Caltanissetta per acquistare droga: un arresto

I poliziotti della Squadra Mobile, appostati sotto l'appartamento, dopo aver perquisito un cliente hanno arrestato l'uomo che gli avrebbe ceduto la droga

La Polizia di Stato – Squadra Mobile – ha tratto in arresto un uomo per la cessione e detenzione di 100 grammi di hashish. La Squadra Mobile, nell’ambito del contrasto del traffico di sostanze stupefacenti nel centro storico di Caltanissetta, ha verificato le segnalazioni giunte da alcuni cittadini. Martedì pomeriggio, a seguito delle segnalazioni pervenute, la Squadra Mobile ha effettuato un mirato controllo di un immobile. Effettivamente, nel primo pomeriggio, un giovane faceva ingresso in un immobile per poi uscire frettolosamente dopo pochi istanti.

Dal controllo del ragazzo appena uscito i poliziotti della Questura di Caltanissetta rinvenivano un involucro con della sostanza, probabilmente hashish. Dalla successiva verifica della casa da cui era uscito il giovane, veniva identificato un uomo che deteneva quasi 100 grammi di hashish. L’uomo che deteneva l’hashish in casa, presumibilmente aveva ceduto poco prima la droga, pertanto veniva tratto in arresto.



