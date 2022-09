Viavai da un'abitazione di Niscemi per acquistare la droga, in manette una coppia: oltre 100 gli episodi di spaccio contestati

Cronaca 669

Viavai da un'abitazione di Niscemi per acquistare la droga, in manette una coppia: oltre 100 gli episodi di spaccio contestati

I due avrebbero ceduto ai clienti hashish, marijuana e cocaina. Gli episodi sono stati documentati dai carabinieri della stazione di Niscemi

Rita Cinardi

13 Settembre 2022 07:31 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/viavai-da-unabitazione-di-niscemi-per-acquistare-la-droga-in-manette-una-coppia-oltre-100-gli-episodi-di-spaccio-contestati Copia Link Condividi Notizia

Sono 114 gli episodi di spaccio contestati a un bracciante agricolo di Niscemi di 32 anni e alla moglie, una casalinga di 31 anni, nei confronti dei quali i carabinieri della stazione di Niscemi hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Gela. Gli episodi sono stati documentati a partire dal 2021 e adesso i due sono accusati dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare hashish, cocaina e marijuana. E' stata una cittadina niscemese a segnalare cosa avveniva in quella casa ai carabinieri e alla fine sono state installate delle telecamere nei pressi dell'abitazione. Dalle immagini i militari dell'Arma hanno potuto constatare il viavai di numerosi clienti tra cui diversi tossicodipendenti già noti alle forze dell'ordine. Dopo l'arresto il 32enne è stato condotto in carcere mentre per la moglie sono stati disposti i domiciliari.



Sono 114 gli episodi di spaccio contestati a un bracciante agricolo di Niscemi di 32 anni e alla moglie, una casalinga di 31 anni, nei confronti dei quali i carabinieri della stazione di Niscemi hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Gela. Gli episodi sono stati documentati a partire dal 2021 e adesso i due sono accusati dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare hashish, cocaina e marijuana. E' stata una cittadina niscemese a segnalare cosa avveniva in quella casa ai carabinieri e alla fine sono state installate delle telecamere nei pressi dell'abitazione. Dalle immagini i militari dell'Arma hanno potuto constatare il viavai di numerosi clienti tra cui diversi tossicodipendenti già noti alle forze dell'ordine. Dopo l'arresto il 32enne è stato condotto in carcere mentre per la moglie sono stati disposti i domiciliari.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare