Cronaca 704

Viagra e caffè prima dell'incontro con la escort, muore d'infarto in hotel

Ora gli agenti sono sulle tracce dell'escort per capire perché non ha allertato i soccorsi

Redazione

Prende un viagra con il caffè per avere migliori prestazioni sessuali, ma muore d'infarto. Un uomo di 69 anni è stato trovato in un love hotel a Phatthalung, in Indonesia, dove si trovava insieme a una escort. Il pensionato aveva intenzione di passare una serata trasgressiva e per aiutarsi aveva deciso di assumere il noto farmaco contro la disfunzione erettile insieme al caffè, noto eccitante naturale.

La polizia ha detto di aver trovato anche una motocicletta Honda nera che l'uomo aveva usato per recarsi al motel, e che nel cruscotto c'erano diverse compresse di viagra e caffè. Il personale del motel ha detto che l'uomo era un cliente abituale che andava a trovarli fino a quattro volte al mese con diverse prostitute. Il giorno della sua morte aveva prenotato una stanza per due e vi era entrato con una donna di circa 55 anni che 20 minuti dopo è uscita senza di lui. Ora gli agenti sono sulle tracce dell'escort per capire perché non ha allertato i soccorsi.



