Viaggi, la Farnesina: "Ricordate che c'è il rischio di rimanere bloccati all'estero per il Covid"

Il ministero degli Esteri mette in guardia chi sta per partire e consiglia un'assicurazione sanitaria che copra anche in caso di contagio

Redazione

16 Luglio 2021 09:36

«Da gennaio 2020, perdura in tutto il mondo l'emergenza sanitaria causata da COVID-19. Tutti coloro che intendano recarsi all’estero, indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viaggio, devono considerare che qualsiasi spostamento, in questo periodo, può comportare un rischio di carattere sanitario. In particolare, nel caso in cui sia necessario sottoporsi a test molecolare o antigenico per l'ingresso in Italia o per il rientro nel nostro Paese da una destinazione estera, si rammenta che i viaggiatori devono prendere in considerazione la possibilità che il test dia un risultato positivo». Lo afferma il ministero degli Esteri in una nota.

«In questo caso, non è possibile viaggiare con mezzi commerciali e si è soggetti alle procedure di quarantena e contenimento previste dal Paese in cui ci si trova - prosegue la Farnesina -. Tali procedure interessano, con alcune possibili differenze dovute alle diverse normative locali, anche i cosiddetti "contatti" con il soggetto positivo, che sono ugualmente sottoposti a quarantena/isolamento dalle autorità locali del Paese in cui ci si trova e che, a tutela della salute pubblica, potranno far rientro in Italia al termine del periodo di isolamento previsto. Si raccomanda, pertanto, di pianificare con massima attenzione ogni aspetto del viaggio, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all’estero, nonchè di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi a COVID-19». (La Sicilia.it)



