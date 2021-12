Cronaca 391

Viadotto San Giuliano, domani a Caltanissetta inizierà la demolizione: sarà presente anche Cancelleri

Per motivi di sicurezza, a partire dalle ore 09:30, si procederà allo sgombero del perimetro di sicurezza

Redazione

15 Dicembre 2021 17:56 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/viadotto-san-giuliano-domani-iniziera-la-demolizione-sara-presente-anche-cancelleri Copia Link Condividi Notizia

Domani, 16 dicembre, il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili On. Giancarlo Cancelleri sarà sulla S.S. 640 Caltanissetta – Agrigento per la demolizione del Viadotto San Giuliano al km 62+700. Per motivi di sicurezza, a partire dalle ore 09:30, si procederà allo sgombero del perimetro di sicurezza. Il punto di osservazione (https://maps.app.goo.gl/3KdN8nmzbEmoNUB57 ) è raggiungibile dalla Via Borremans (ex SS 122) attraverso la vicinale S.Giuliano - Busiti a partire dalle ore 10 :30 onde permettere l’agevole evacuazione dei residenti . Il brillamento è previsto avvenire nella fascia oraria compresa tra le ore 11:40 e le ore 12:10. Il Sottosegretario sarà accompagnato da responsabili Anas.



Domani, 16 dicembre, il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili On. Giancarlo Cancelleri sarà sulla S.S. 640 Caltanissetta - Agrigento per la demolizione del Viadotto San Giuliano al km 62+700. Per motivi di sicurezza, a partire dalle ore 09:30, si procederà allo sgombero del perimetro di sicurezza. Il punto di osservazione (https://maps.app.goo.gl/3KdN8nmzbEmoNUB57 ) è raggiungibile dalla Via Borremans (ex SS 122) attraverso la vicinale S.Giuliano - Busiti a partire dalle ore 10 :30 onde permettere l'agevole evacuazione dei residenti . Il brillamento è previsto avvenire nella fascia oraria compresa tra le ore 11:40 e le ore 12:10. Il Sottosegretario sarà accompagnato da responsabili Anas.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare