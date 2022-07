Cronaca 243

Viadotto San Giuliano, concluse a Caltanissetta le operazioni di demolizione dell'ultimo tratto

I tempi di effettuazione dell’intervento sono stati rispettati e la procedura si è conclusa in sicurezza

Redazione

20 Luglio 2022 15:17 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/viadotto-san-giuliano-concluse-a-caltanissetta-le-operazioni-di-demolizione-dellultimo-tratto Copia Link Condividi Notizia

Concluse le operazioni di demolizione controllata dell’ultima porzione dell’esistente Viadotto San Giuliano, sulla S.S. 640. I tempi di effettuazione dell’intervento sono stati rispettati e la procedura si è conclusa nelle condizioni di massima sicurezza, secondo le indicazioni dettate dal Prefetto, dott.ssa Chiara Armenia, e stabilite durante la seduta del Comitato Operativo per la Viabilità (COV) del 12 luglio u.s.

Nello specifico, per l’attuazione di tutte le attività inerenti sia il brillamento che quelle susseguenti l’innesco, l’ANAS ha programmato 5 fasi, stimando per la loro attuazione complessivamente un tempo massimo di 2 ore, dalle 09:00 alle 11:00 di oggi.. In via precauzionale, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha rimosso, il sistema di elettrificazione lungo l’asse ferroviario esposto ad eventuali rischi di deflagrazione e la S.c.p.a “Empedocle 2”, Contraente Generale dell’opera – allo scopo di preservare l’integrità dell’infrastruttura ferroviaria sopra menzionata – ha realizzato un cuscinetto in sabbia di spessore adeguato a protezione dei binari e delle traverse di collegamento posti lungo il tratto che corre dalla pila 21 alla spalla lato A19 del viadotto oggetto di demolizione. Inoltre, come da indicazione del Prefetto e così come stabilito nel corso del Comitato Operativo Viabilità del 12 luglio scorso, per il tempo strettamente necessario alle attività inerenti il brillamento di cui sopra, sia l’evacuazione cautelativa dei residenti degli immobili ricadenti entro la fascia di sicurezza. Le operazioni di brillamento sono iniziate solo dopo aver verificato che in tutta l’area di interesse e sottostante il viadotto non vi fosse presenza e/o passaggio di persone, greggi e di animali al pascolo e in condizioni di totale e assoluta sicurezza per chiunque. Altresì è stata disposta la chiusura temporanea della S.S. 640 nelle due direzioni, provvedendo a deviare il traffico veicolare attraverso percorsi alternativi, precedentemente individuati. Infine, Sono stati attuati sia servizi di sorveglianza nell’area interessata e nei tratti di accesso alla stessa, con la dislocazione di pattuglie delle Forze dell’Ordine e della locale Polizia Municipale, sia una postazione mobile della locale Sezione del 118 che ha stazionato sul posto fino alle cessate esigenze per il pronto intervento a fronte di eventuali esigenze sanitarie.L’intervento di demolizione dell’ultimo tratto del vecchio viadotto San Giuliano è terminato, pertanto, con successo, entro le ore 11.00 della data odierna, così come previsto.





Concluse le operazioni di demolizione controllata dell'ultima porzione dell'esistente Viadotto San Giuliano, sulla S.S. 640. I tempi di effettuazione dell'intervento sono stati rispettati e la procedura si è conclusa nelle condizioni di massima sicurezza, secondo le indicazioni dettate dal Prefetto, dott.ssa Chiara Armenia, e stabilite durante la seduta del Comitato Operativo per la Viabilità (COV) del 12 luglio u.s. Nello specifico, per l'attuazione di tutte le attività inerenti sia il brillamento che quelle susseguenti l'innesco, l'ANAS ha programmato 5 fasi, stimando per la loro attuazione complessivamente un tempo massimo di 2 ore, dalle 09:00 alle 11:00 di oggi.. In via precauzionale, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha rimosso, il sistema di elettrificazione lungo l'asse ferroviario esposto ad eventuali rischi di deflagrazione e la S.c.p.a "Empedocle 2", Contraente Generale dell'opera - allo scopo di preservare l'integrità dell'infrastruttura ferroviaria sopra menzionata - ha realizzato un cuscinetto in sabbia di spessore adeguato a protezione dei binari e delle traverse di collegamento posti lungo il tratto che corre dalla pila 21 alla spalla lato A19 del viadotto oggetto di demolizione. Inoltre, come da indicazione del Prefetto e così come stabilito nel corso del Comitato Operativo Viabilità del 12 luglio scorso, per il tempo strettamente necessario alle attività inerenti il brillamento di cui sopra, sia l'evacuazione cautelativa dei residenti degli immobili ricadenti entro la fascia di sicurezza. Le operazioni di brillamento sono iniziate solo dopo aver verificato che in tutta l'area di interesse e sottostante il viadotto non vi fosse presenza e/o passaggio di persone, greggi e di animali al pascolo e in condizioni di totale e assoluta sicurezza per chiunque. Altresì è stata disposta la chiusura temporanea della S.S. 640 nelle due direzioni, provvedendo a deviare il traffico veicolare attraverso percorsi alternativi, precedentemente individuati. Infine, Sono stati attuati sia servizi di sorveglianza nell'area interessata e nei tratti di accesso alla stessa, con la dislocazione di pattuglie delle Forze dell'Ordine e della locale Polizia Municipale, sia una postazione mobile della locale Sezione del 118 che ha stazionato sul posto fino alle cessate esigenze per il pronto intervento a fronte di eventuali esigenze sanitarie.L'intervento di demolizione dell'ultimo tratto del vecchio viadotto San Giuliano è terminato, pertanto, con successo, entro le ore 11.00 della data odierna, così come previsto.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare