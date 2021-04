Attualita 217

Viadotto Milena, aggiudicati i lavori. Cancelleri: "Altro importante tassello per la Sicilia"

L'opera ha un valore pari a oltre 3,6 milioni di euro ed il progetto prevede tre campate per 170 metri complessivi

Redazione

24 Aprile 2021 16:34

Ieri è stata aggiudicata la gara per i lavori del nuovo Viadotto Milena sulla SS189 "Della Valle del Platani". L’opera ha un valore pari a oltre 3,6 milioni di euro ed il progetto prevede tre campate per 170 metri complessivi, sostituirà quella esistente, attualmente soggetta a limitazioni della viabilità.

“Il mio impegno, anche per le tante opere di minore impatto mediatico, su tutto il territorio continua a dare i suoi frutti” commenta il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Giancarlo Cancelleri.

“Questo è un ulteriore tassello, il viadotto Milena, per il territorio e sempre al centro dell’attenzione e del dibattito portato avanti in occasione dei tavoli tecnici con il prefetto di Agrigento, con i sindaci della provincia, le sigle sindacali e il cartello sociale di Don Mario” continua il Sottosegretario Cancelleri.

“Oggi grazie al lavoro di Anas avviamo l'ultima fase per chiudere questa incresciosa vicenda. Vengo da una terra per troppo tempo inascoltata, dare normalità a tutto il sistema infrastrutturale per me è un impegno giornaliero” conclude Cancelleri.



