Attualita 93

Viabilità nel vallone, riprendono i lavori di manutenzione della Mussomeli-Acquaviva

La strada permetterà di raggiungere la scorrimento veloce Agrigento-Palermo e riveste una particolare importanza per il territorio

Redazione

17 Marzo 2021 21:14

Sono ripresi i lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 16 Mussomeli - Acquaviva Platani (fino alla scorrimento veloce Agrigento-Palermo) I lavori, già in corso, prevedono: La realizzazione di muretti di contenimento; in alcuni tratti; Lavori di consolidamento dei tratti più ammalorati; Bitumatura dell'intera carreggiata di buona parte della strada provinciale che dallo scorrimento veloce porta a Mussomeli.

Un‘opera estremamente importante per la viabilità del territorio e la sua fruibilità che ha visto l'amministrazione comunale di Mussomeli, l'amministrazione comunale di Acquaviva Platani ed il Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta, in stretta sinergia. "Viabilità significa migliore vivibilità e maggiori condizioni per lo sviluppo economico", afferma il sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania. "Ci scusiamo per qualche disagio che ci sarà per gli automobilisti ma non appena completata l'opera sarà un beneficio per tutti. Continuiamo a lavorare con i fatti per dare viabilità a questo territorio in stretta collaborazione con i nostri colleghi del territorio"



Sono ripresi i lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 16 Mussomeli - Acquaviva Platani (fino alla scorrimento veloce Agrigento-Palermo) I lavori, già in corso, prevedono: La realizzazione di muretti di contenimento; in alcuni tratti; Lavori di consolidamento dei tratti più ammalorati; Bitumatura dell'intera carreggiata di buona parte della strada provinciale che dallo scorrimento veloce porta a Mussomeli. Un?opera estremamente importante per la viabilità del territorio e la sua fruibilità che ha visto l'amministrazione comunale di Mussomeli, l'amministrazione comunale di Acquaviva Platani ed il Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta, in stretta sinergia. "Viabilità significa migliore vivibilità e maggiori condizioni per lo sviluppo economico", afferma il sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania. "Ci scusiamo per qualche disagio che ci sarà per gli automobilisti ma non appena completata l'opera sarà un beneficio per tutti. Continuiamo a lavorare con i fatti per dare viabilità a questo territorio in stretta collaborazione con i nostri colleghi del territorio"

Ti potrebbero interessare