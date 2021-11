Attualita 94

Viabilità nel nisseno, Mancuso (FI): "1,4 milioni per la strada Milena-Serradifalco"

Il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso, annuncia il finanziamento che servirà per mettere in sicurezza l'importante arteria

Redazione

03 Novembre 2021 14:08

"Dopo decenni di assoluto abbandono finalmente vede la luce la strada provinciale che parte da Milena per giungere a Montedoro e Serradifalco, oltre al tratto che scende verso la Agrigento/ Palermo. Un finanziamento pari a 1,4 milioni di euro per mettere in sicurezza una strada tra le più percorse dai cittadini dei Comuni limitrofi. A questo si aggiunge un piccolo intervento sulla Sp 38 a cui a breve si aggiungerà il progetto che prevede interventi per tutto il tratto Mussomeli/Serradifalco, di cui ormai gli uffici della Regione assicurano tempestive soluzioni mediante altre risorse rispetto a quelle destinate alle infrastrutture di cui sopra, che fanno parte di un accordo di programma quadro che ha destinato 5 milioni di euro per tutte le nostre strade provinciali.

I lavori inizieranno sin dalla prossima settimana, con interventi sull’asfalto e sulle cunette. Inoltre, ho manifestato la necessità di aggiungere altri fondi per la Sp 151 Milena/Grotte. Ricordo che la comunità locale ha manifestazione l’urgenza dei lavori tramite un'imponente raccolta firme da parte dei consiglieri comunali di minoranza del Comune interessato" Lo afferma in una nota il deputato di Forza Italia, Michele Mancuso a seguito di un tavolo tecnico a cui hanno partecipato anche l'Assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone e il Commissario del Libero Consorzio di Caltanissetta, ing. Duilio Alongi, ai quali il Parlamentare nisseno ha chiesto "la necessità di intervenire anche sulla Sp 42 per Marianopoli, in cui nei mesi invernali si creano costanti situazioni di pericolo".



