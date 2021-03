Politica 134

Viabilità, Mancuso: "Il sindaco di Mussomeli non ha meriti". La replica: "Stai sereno"

Botta e risposta tra il deputato di Forza Italia Mancuso e il sindaco di Mussomeli attaccato perchè comunica gli interventi che sarebbero invece di competenza della regione

Redazione

23 Marzo 2021 20:32

“La gente è stanca dei millantatori, dei prestigiatori o di chi in modo del tutto scorretto usa la vanagloria per un proprio tornaconto. Ognuno di noi dovrebbe svolgere il proprio ruolo all'interno del recinto di competenza. È inopportuno, oserei dire ridicolo, che un Amministratore locale, come il sindaco di Mussomeli, dia comunicazione di tutti gli interventi eseguiti nella zona nord della provincia, che la Regione, grazie all’impegni della deputazione, del Libero Consorzio e del Genio civile, ha posto in essere. Si tratta di interventi non legati all'Amministrazione comunale di cui lui è rappresentante.

Non può dunque permettersi di prendersi meriti che non gli competono. Gli interventi alla viabilità di cui lui si riempie la bocca, provengono da finanziamenti legati al Patto per il Sud, a risorse regionali legate per le Infrastrutture, ai fondi europei, ai fondi per il dissesto idrogeologico del commissario dello Stato. C'è di tutto tranne che un solo centesimo di euro impegnato da risorse provenienti dalle casse del comune di Mussomeli”. Lo afferma in una nota il deputato di Forza Italia all'Ars, Michele Mancuso.

“Se i sindaci vogliono veramente rendere un servizio ai propri cittadini – continua il Parlamentare - dovrebbero pensare a garantire i servizi di propria competenza: penso alla pulizie delle strade, al verde pubblico, ai rifiuti, ai servizi idrici. Insomma pensino a essere onesti con i concittadini. Non rendono un servizio prendendosi meriti di altri. Ricordo che sul tema della viabilità, è dal 2008 che il sottoscritto ha cominciato a lavorare al Piano viario della provincia nissena e in particolare di tutto il Vallone, sin da Presidente del consiglio provinciale”.

“Oggi ne stiamo raccogliendo i frutti – conclude Mancuso - ma non tollero che il primo arrivato se ne prenda i meriti. La Mussomeli-Villalba, la Mussomeli-Sutera, la Milena-Montedoro, la Serradifalco-Caltanissetta, tanto per citare alcune opere di cui il sindaco di Mussomeli si arroga diritti, sono tutti interventi di cui esiste prova certificata grazie anche all’ultimo sopralluogo fatto da me insieme all’assessore Falcone. Penso che per chi svolge un ruolo nelle Istituzioni, come il sindaco di Mussomeli, è mortificante un tale comportamento. Semmai dovesse averne bisogno, noi siamo a disposizione, come lo siamo per tutti i problemi della provincia di competenza della Regione. Non mi sono mai risparmiato per il mio territorio e mai lo farò perché questo è il compito che mi è stato affidato dalla gente. Senza falsa retorica, se i risultati sono sotto gli occhi di tutti, penso di svolgere appieno l’incarico”.

Ed ecco la replica del sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania: "Leggo con grande stupore e un pò di sbigottimento il comunicato stampa del deputato Mancuso. Allo stesso rispondo di stare sereno. Sono lusingato del fatto che un deputato regionale si occupi con tanta passione di quello che fa il Sindaco di Mussomeli. Gli ricordo, tuttavia, che non può essere certo Lui a decidere cosa un Sindaco deve fare o non fare e di cosa occuparsi o non occuparsi. Dal mio punto di vista sono i cittadini gli unici che posso dare indirizzo al Sindaco e lo fanno attraverso tutti i percorsi e le tappe democratiche previste dalla Legge. Lo invito, inoltre, a dedicarsi un po' di più alla lettura degli atti di cui parla, prima di scrivere articoli scomposti e dettati probabilmente dalla preoccupazione. A lui i miei migliori auguri di buon lavoro con l’invito a stare sereno".



