Viabilità, in gara i lavori per la strada provinciale Mussomeli-Caltanissetta

Lungo i circa venti chilometri del tracciato sono presenti diversi sprofondamenti dell’asfalto

L’Ufficio per il contrasto del dissesto idrogeologico della Regione Siciliana ha pubblicato la gara per affidare i lavori di messa in sicurezza della Sp 38, la strada provinciale che dai paesi del Vallone porta a Caltanissetta. Complessivamente per l'opera è stato stanziato un budget di 18 milioni di euro. Le domande di partecipazione dovranno pervenire per via telematica agli uffici di piazza Ignazio Florio entro il prossimo 24 ottobre.

Lungo i circa venti chilometri del tracciato sono presenti diversi sprofondamenti dell’asfalto a causa di una serie di frane che adesso verranno arginate attraverso lavori di consolidamento e di regimentazione delle acque piovane. Il ripristino dell’intera carreggiata prevede pure l’installazione di guard rail e segnaletica stradale. In programma anche la ricostruzione di un ponte crollato, sostituito provvisoriamente con una struttura prefabbricata del tipo Bailey.



