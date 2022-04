Attualita 153

Viabilità a Riesi, Cancelleri: "Ripristinata in pochi giorni pericolosa curva sulla Ss 190"

Nel corso di un un sopralluogo Cancelleri aveva notato la pericolosità del tratto stradale

Redazione

La scorsa settimana, il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili On. Giancarlo Cancelleri, accompagnato dal Direttore ANAS Sicilia Ing. Raffaele Celia, si è recato in Sicilia per alcuni sopralluoghi nei cantieri attivi della Sicilia sud orientale e, nel percorrere la SS 190, ha notato la particolare pericolosità di un tratto stradale, cosiddetta “curva palladio” nei pressi della Contrada palladio località Riesi.Lo stesso ha chiesto l’immediato intervento dell’Anas che oggi, in attesa del progetto per il ripristino definitivo, ha assicurato la sicurezza del tratto stradale riparandone il manto.

“Avuta la certezza da Anas sull’immediato intervento per scongiurare il pericolo di quel tratto di strada oggi posso comunicare ai siciliani che è stato ripristinato il pericolosissimo manto stradale della curva palladio e che abbiamo scongiurato possibili pericoli per la viabilità locale”, così il Sottosegretario Cancelleri.



