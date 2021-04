Via Niscemi a Gela si rifà il look: conclusa la prima fase dei lavori. Strada riaperta al traffico

Via Niscemi a Gela si rifà il look: conclusa la prima fase dei lavori. Strada riaperta al traffico

I lavori adesso proseguiranno nel secondo tratto che va da via Falcone fino all'incrocio con via Cascino

Redazione

01 Aprile 2021 17:16

Conclusa la prima fase dei lavori dei riqualificazione urbana di via Niscemi a Gela. I lavori sono finanziati con le somme del Patto per il Sud. Asfaltata e sistemata, la strada è stata riaperta al traffico, in particolare nel tratto che va dall'incrocio con via Venezia a quello con via Falcone. Ancora da ultimare i marciapiedi, nel tratto che va da via Venezia verso la stazione ferroviaria.

"I lavori adesso proseguiranno nel secondo tratto che va da via Falcone fino all'incrocio con via Cascino", ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici, Ivan Liardi. La fine completa dei lavori è prevista per giugno.



