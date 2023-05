Via libera della Camera al decreto Ponte, Salvini: "finalmente si passa ai fatti"

Cronaca 277

Via libera della Camera al decreto Ponte, Salvini: "finalmente si passa ai fatti"

Dopo i 182 voti favorevoli il testo passa all'esame del Senato

Redazione

17 Maggio 2023 07:57 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/via-libera-della-camera-al-decreto-ponte-salvini-finalmente-si-passa-ai-fatti Copia Link Condividi Notizia

Via libera dell'Aula della Camera al decreto legge sul Ponte dello Stretto. I voti a favore sono stati 182, i no 93, 1 astenuto. Il testo passa ora all'esame del Senato. "Ponte sullo Stretto, fiducia approvata dalla Camera. Dopo cinquant'anni di chiacchiere, si passa finalmente ai fatti per unire e modernizzare il Paese". Lo afferma Matteo Salvini su Twitter.



Via libera dell'Aula della Camera al decreto legge sul Ponte dello Stretto. I voti a favore sono stati 182, i no 93, 1 astenuto. Il testo passa ora all'esame del Senato. "Ponte sullo Stretto, fiducia approvata dalla Camera. Dopo cinquant'anni di chiacchiere, si passa finalmente ai fatti per unire e modernizzare il Paese". Lo afferma Matteo Salvini su Twitter.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare