Via libera dall'Ars alla stabilizzazione lavoratori Asu, Mancuso (FI): "Giustizia è stata fatta"

il Parlamento siciliano ha dato nuova dignità a coloro i quali non saranno più chiamati in modo perentorio Asu, bensì lavoratori

Redazione

24 Marzo 2021 17:41

"Aver dato dignità a quasi 5 mila lavoratori è la cosa più bella che può capitare a un parlamentare. Dopo tre anni, essere sempre e costantemente sul territorio, sono veramente contento che tali lavoratori precari possano guardare al futuro con nuove prospettive e più speranze. Lasciamo perdere le polemiche innescate in questi giorni a livello locale.

I meriti e i demeriti delle tante rappresentanze politiche che hanno fatto e hanno detto di tutto e di più lasciamole alle spalle. Oggi, quello che vale è che grazie al lavoro di ognuno di noi - perché uno vale uno - il Parlamento siciliano ha dato nuova dignità a coloro i quali non saranno più chiamati in modo perentorio Asu, bensì lavoratori che tanto hanno dato e tanto ancora daranno alla nostra terra. Ricordo che nella sola provincia nissena, le Camere di commercio, il Genio civile e i Comuni potranno avvalersi del prezioso lavoro di questi padri e madri di figlia". Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia, Michele Mancuso, a seguito dell'approvazione in Aula della norma che stabilizza la categoria dei lavoratori Asu.



