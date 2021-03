Via libera dal ministero al vaccino AstraZeneca per gli over 65: escluse alcune categorie

Via libera dal ministero al vaccino AstraZeneca per gli over 65: escluse alcune categorie

La decisione fa seguito a un parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità. Lo dimostrano ulteriori evidenze scientifiche

08 Marzo 2021 17:02

Via libera del ministero della Salute all'utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca anche nei soggetti sopra i 65 anni di età, esclusi però i soggetti "estremamente vulnerabili" per particolari patologie. Lo prevede la circolare "Utilizzo del vaccino COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA nei soggetti di età superiore ai 65 anni" firmata dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza.

La decisione fa seguito a un parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità: "Ulteriori evidenze scientifiche resesi disponibili - si legge nella circolare ministeriale - non solo confermano il profilo di sicurezza favorevole relativo al vaccino in oggetto, ma indicano che, anche nei soggetti di età superiore ai 65 anni, la somministrazione del vaccino di AstraZeneca è in grado d’indurre significativa protezione sia dallo sviluppo di patologia indotta da SARS-CoV-2, sia dalle forme gravi o addirittura fatali di COVID-19. Sulle basi di tali considerazioni, anche in una prospettiva di sanità pubblica connotata da limitata disponibilità di dosi vaccinali e alla luce della necessità di conferire protezione a fasce di soggetti più esposti al rischio di sviluppare patologia grave o addirittura forme fatali di COVID-19, il gruppo di lavoro su SARS-CoV-2 del Consiglio Superiore di Sanità ha espresso parere favorevole a che il vaccino AstraZeneca possa essere somministrato anche ai soggetti di età superiore ai 65 anni".

L’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, incontrando la stampa a Catania, ha dichiarato che "la campagna vaccinale in Sicilia procede in maniera spedita, ieri con il presidente Musumeci abbiamo inaugurato il terzo hub della Regione, mercoledì saremo a Messina ed entro la settimana saranno tutti aperti. A regime sono decine di migliaia di vaccini che potranno essere utilizzati ogni giorno. Questo favorirà l’apertura del vaccino Astrazeneca agli over 65, è un impegno che il governo nazionale ha chiesto a tutte le Regioni di essere più spedite".

Intanto, il commissario europeo all’Industria Thierry Breton parlerà oggi in teleconferenza con Jeffrey Zients, il coordinatore della task force sul coronavirus della Casa Bianca, per sollecitare gli Stati Uniti a consentire l'esportazione di milioni di dosi del vaccino Covid-19 di AstraZeneca in Europa. Lo ha confermato un portavoce dell’Ue. Il colloquio è stato fissato per le 17 ora europea.



