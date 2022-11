Cronaca 229

Vertice in Prefettura sulla sicurezza, da Caltanissetta a Gela approvati i progetti sulla videosorveglianza presentati dai Comuni

Il prefetto Chiara Armenia ha rimarcato l'importanza degli impianti di videosorveglianza come deterrente per la criminalità

Redazione

11 Novembre 2022 19:14 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/vertice-in-prefettura-sulla-sicurezza-da-caltanissetta-a-gela-approvati-i-progetti-sulla-videosorveglianza-presentati-dai-comuni Copia Link Condividi Notizia

Nel corso di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal Prefetto Chiara Armenia, alla presenza, oltre che dei vertici delle Forze di polizia anche dei referenti della Zona Telecomunicazioni di Palermo, sono stati approvati i progetti presentati dai Comuni di Comuni di Caltanissetta, Gela, Niscemi, San Cataldo e Bompensiere, selezionati dal Ministero dell’interno nell’ambito del Programma operativo complementare “POC” legalità 2014-2020”. In apertura il Prefetto ha rimarcato l’importanza dei dispositivi di videosorveglianza che assumono una particolare valenza ai fini del potenziamento della prevenzione generale, in un’ottica di “sicurezza integrata”, anche a supporto dell’attività della polizia giudiziaria, attraverso l’implementazione dello scambio informativo tra le Forze di Polizia locale e quelle statali.

Nel corso della riunione i Sindaci dei Comuni interessati hanno illustrato le progettualità presentate che mirano a rafforzare la presenza degli impianti di sorveglianza nei rispettivi territori comunali, con particolare riguardo alle aree più vulnerabili sotto il profilo della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, tra cui il centro storico e altre aree ritenute strategiche in quanto interessate da episodi di criminalità diffusa. Nei prossimi giorni, la Prefettura avrà cura di trasmettere al Ministero, per il successivo esame da parte di un’apposita commissione, le richieste dei Comuni.



Nel corso di una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal Prefetto Chiara Armenia, alla presenza, oltre che dei vertici delle Forze di polizia anche dei referenti della Zona Telecomunicazioni di Palermo, sono stati approvati i progetti presentati dai Comuni di Comuni di Caltanissetta, Gela, Niscemi, San Cataldo e Bompensiere, selezionati dal Ministero dell'interno nell'ambito del Programma operativo complementare "POC" legalità 2014-2020". In apertura il Prefetto ha rimarcato l'importanza dei dispositivi di videosorveglianza che assumono una particolare valenza ai fini del potenziamento della prevenzione generale, in un'ottica di "sicurezza integrata", anche a supporto dell'attività della polizia giudiziaria, attraverso l'implementazione dello scambio informativo tra le Forze di Polizia locale e quelle statali. Nel corso della riunione i Sindaci dei Comuni interessati hanno illustrato le progettualità presentate che mirano a rafforzare la presenza degli impianti di sorveglianza nei rispettivi territori comunali, con particolare riguardo alle aree più vulnerabili sotto il profilo della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, tra cui il centro storico e altre aree ritenute strategiche in quanto interessate da episodi di criminalità diffusa. Nei prossimi giorni, la Prefettura avrà cura di trasmettere al Ministero, per il successivo esame da parte di un'apposita commissione, le richieste dei Comuni.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare