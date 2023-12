Cronaca 246

Ventottenne accoltellato in pieno centro storico a Vittoria, indagini dei carabinieri

I militari dell'Arma stanno sentendo alcuni testimoni e stanno acquisendo i video di alcune telecamere di videosorveglianza

Redazione

Un vittoriese classe 1995, conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato accoltellato oggi pomeriggio in via Firenze, angolo via Cavour, nei pressi della scuola Vittoria Colonna. L’uomo, che sembra alquanto conosciuto negli ambienti degli stupefacenti, non è in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei carabinieri. I soccorsi sono stati chiamati da alcuni passanti. I carabinieri stanno sentendo alcuni testimoni e stanno acquisendo i video di alcune telecamere di videosorveglianza. Nelle prossime ore sarà sentita anche la vittima. Il coltello non è stato trovato.



