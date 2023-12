Cronaca 657

Ventisettenne uccisa a coltellate: era incinta di 3 mesi e mamma di un altro bimbo

La donna è stata picchiata al volto e poi colpita con almeno sette coltellate profonde al torace

Redazione

Vanessa Ballan, di 27 anni, è stata uccisa con diverse coltellate nella frazione di Spineda di Riese Pio X, in provincia di Treviso. Il corpo si trovava all'ingresso della sua abitazione, e l'allarme è stato dato da un vicino di casa che ha avvertito il 118. Per l'omicidio è ricercato un kosovaro 41enne che la donna conosceva e che, secondo il compagno, aveva denunciato per stalking. Nell'abitazione, al momento del delitto, c'era proprio il compagno della 27enne, Nicola Scapinello. La coppia aveva una relazione da 11 anni e un bambino nato nell'aprile del 2019, che al momento dell'omicidio era all'asilo. La donna aspettava il secondo figlio: era incinta di tre mesi.

Colpita da almeno 7 fendenti al torace

La donna è stata picchiata al volto e poi colpita con almeno sette coltellate profonde al torace. Sulle mani della vittima sono presenti numerose lesioni da difesa, a conferma di come la vittima abbia provato disperatamente a salvarsi dalla furia dell'omicida. Il compagno di Vanessa Ballan, che si trovava con lei nell'abitazione, è in stato di shock. La coppia, originaria di Castelfranco Veneto (Treviso), viveva in un piccolo quartiere residenziale della frazione di Riese, composto da case bifamiliari e un negozio di parrucchiera. Vanessa Ballan lavorava come commessa in un supermercato vicino e aveva da poco iniziato il periodo di maternità. Nicola Scapinello è invece un piastrellista e ha una ditta personale. Sul luogo del delitto sono accorse alcune colleghe della donna, che hanno raccontato piangenti come Vanessa Ballan fosse in astensione dal lavoro per maternità anticipata.

Chi è il presunto femminicida

Il femminicida è in fuga. Si tratterebbe di un uomo che la vittima aveva denunciato per stalking ad ottobre, un cittadino kosovaro di 41 anni, Bujar Fandaj, residente in un comune vicino, Altivole, e che ora è ricercato. Dalla deposizione del compagno di Vanessa Ballan è emerso subito come possibile sospetto Fandaj, conoscente della coppia. Con la famiglia di Vanessa e Nicola tuttavia i rapporti erano tesi da tempo: pare che il kosovaro avesse avuto un legame con la donna, ma una volta terminato avrebbe iniziato a perseguitarla, con continue e improvvise visite nel supermercato. Una serie di comportamenti molesti che avevano spinto Vanessa Ballan anche a denunciarlo ad ottobre per stalking. Ora l'uomo è in fuga, dopo essersi allontanato a piedi dalla casa del delitto.



