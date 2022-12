Cronaca 606

Ventinovenne uccisa a coltellate nel Trapanese, fermato il marito di 63 anni

L'ipotesi più accreditata è quella del delitto passionale. Il marito sarebbe stato geloso della giovane moglie

Redazione

24 Dicembre 2022 18:38 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/ventinovenne-uccisa-a-coltellate-nel-trapanese-fermato-il-marito-di-63-anni Copia Link Condividi Notizia

Un uomo, Ernesto Favara, è sospettato di avere ucciso la moglie a coltellate a Marinella di Selinunte, frazione marinara di Castelvetrano, provincia di Trapani. Il delitto è avvenuto nella loro abitazione. Sul posto è intervenuto personale del 118 con un’ambulanza, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. La vittima si chiamava Maria Amatuzzo, aveva 29 anni. I carabinieri del Comando provinciale di Trapani hanno bloccato il marito, che si trova in caserma per essere interrogato. Si tratta di un uomo molto più grande di lei, ha 63 anni. Il delitto è avvenuto nell'abitazione della coppia, in via Cassiopea. L'ipotesi più accreditata è quella del delitto passionale. Il marito sarebbe stato geloso della giovane moglie. La coppia, secondo le informazioni raccolte nella borgata, aveva due figli, gemelli. Ma i bambini sarebbero stati affidati a una comunità.

Da quanto si apprende pare che la giovane Maria avesse tentato di sfuggire alla furia omicida del 63enne, con il quale viveva da una decina d'anni, ma l'uomo l'ha colpita senza darle scampo con un grosso coltello. I due vivevano della vendita di prodotti ittici. Lei era originaria del Palermitano. I carabinieri indagano per accertare la dinamica dei fatti e il movente.



Un uomo, Ernesto Favara, è sospettato di avere ucciso la moglie a coltellate a Marinella di Selinunte, frazione marinara di Castelvetrano, provincia di Trapani. Il delitto è avvenuto nella loro abitazione. Sul posto è intervenuto personale del 118 con un'ambulanza, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. La vittima si chiamava Maria Amatuzzo, aveva 29 anni. I carabinieri del Comando provinciale di Trapani hanno bloccato il marito, che si trova in caserma per essere interrogato. Si tratta di un uomo molto più grande di lei, ha 63 anni. Il delitto è avvenuto nell'abitazione della coppia, in via Cassiopea. L'ipotesi più accreditata è quella del delitto passionale. Il marito sarebbe stato geloso della giovane moglie. La coppia, secondo le informazioni raccolte nella borgata, aveva due figli, gemelli. Ma i bambini sarebbero stati affidati a una comunità. Da quanto si apprende pare che la giovane Maria avesse tentato di sfuggire alla furia omicida del 63enne, con il quale viveva da una decina d'anni, ma l'uomo l'ha colpita senza darle scampo con un grosso coltello. I due vivevano della vendita di prodotti ittici. Lei era originaria del Palermitano. I carabinieri indagano per accertare la dinamica dei fatti e il movente.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare