Ventiduenne muore in un incidente stradale a Palermo, grave l'amico di 17 anni

La Smart sulla quale viaggiavano i due giovani ha sfondato per cause ancora da accertare il guardrail

Tragedia della vigilia di Natale, a Palermo, dove un giovane di 22 anni, Michelangelo Aruta, che viaggiava su una Smart assieme a un amico diciassettenne, ha perso la vita precipitando da un ponte. Il passeggero è ricoverato all’ospedale Villa Sofia in gravi condizioni. L’incidente si è verificato questa mattina intorno alle 5: la Smart sulla quale viaggiavano i due giovani ha sfondato per cause ancora da accertare il guardrail ed è precipitata giù dal ponte di viale Lazio, mentre stava viaggiando in direzione di viale Michelangelo ed è finita sullo spartitraffico del sottostante viale Regione siciliana. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre la vittima e il ferito dalle lamiere. La polizia municipale sta eseguendo i rilievi.



