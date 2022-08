Cronaca 202

Venti cinghiali a spasso per Mondello: fotografati mentre cercano cibo nel cuore della notte

Circa un mese fa altri cinghiali erano stati avvistati a Borgo Nuovo, in quel caso si trattava di una mamma con sette cuccioli

Redazione

Il richiamo di Mondello d'estate fa breccia anche tra i cinghiali. Ed eccoli a passeggiare nel cuore della notte tra via Eurialo e via Diomede. Erano una ventina quelli fotografati da una ragazza a bordo di un'auto. Un branco alla ricerca di cibo e rifiuti. Circa un mese fa altri cinghiali erano stati avvistati a Borgo Nuovo, in quel caso si trattava di una mamma con sette cuccioli. L'ex consigliere comunale Igor Gelarda pubblicò il video sulla sua pagina Facebook che poi fece il giro del web. Gli avvistamenti di cinghiali in giro per le strade di Palermo sono sempre più frequenti. E sul caso nelle scorse settimane è intervenuto anche l'assessore regionale all'Agricoltura, Toni Scilla dopo un vertice con le altre Regioni.

Dal confronto è emersa la richiesta al governo nazionale di estendere il periodo di caccia al cinghiale e di effettuare piani di controllo e selezione anche nelle aree in cui oggi non è possibile intervenire. Come lo stesso Scilla ha spiegato, si attende il decreto interministeriale, il cui testo è stato già presentato dalle Regioni alcuni mesi fa. La presenza di cinghiali, del resto, crea allarme anche per i rischi legati alla diffusione della peste suina e per i danni che provocano alle colture agricole.



© Riproduzione riservata

