Attualita 155

Venerdì nero per il trasporto aereo, c'è lo sciopero disagi per le cancellazioni dei voli

I sindacati agiranno su regimi orari diversi: da un minimo di 4 ore fino a un massimo di 24 ore

Redazione

14 Marzo 2023 17:08 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/venerdi-nero-per-il-trasporto-aereo-ce-lo-sciopero-disagi-per-le-cancellazioni-dei-voli Copia Link Condividi Notizia

Venerdì 17 marzo 2023 è previsto un grande sciopero che bloccherà il settore. Mentre in Germania i problemi sono già sorti a febbraio ora tocca all'Italia con molti disagi per le cancellazioni dei voli, con importanti variazioni di orario a seconda della sigla sindacale di riferimento. Uno sciopero che rallenterà i trasferimenti. Anche in Italia arriva lo sciopero, previsto per la giornata di venerdì 17 marzo 2023. I sindacati però agiranno su regimi orari diversi, da un minimo di 4 ore fino a un massimo di 24 ore. Nel dettaglio: le sigle Flati trasporti e servizi, Osr Cub trasporti e Cub si fermano per 24 ore (in particolare su Milano Linate); il personale aeroportuale dell’aeroporto di Pisa si fermerà per 4 ore, dalle 10 alle 14; il personale nazionale iscritto alla Ugl-Ta dalle 11 alle 15; il personale Air Dolomiti dalle 13 alle 17; il personale Atitech di Roma Fiumicino dalle 13 alle 17; il personale della società Gh Catania dalle 10 alle 14.

Infine gli iscritti e le iscritte al Cub resteranno in stato di agitazione prolungato, ovvero dal 18 marzo al 5 aprile 2023. In questo periodo non faranno alcun tipo di straordinario, perché lamentano il mancato rinnovo del contratto collettivo, scaduto ormai da 5 anni.



Venerdì 17 marzo 2023 è previsto un grande sciopero che bloccherà il settore. Mentre in Germania i problemi sono già sorti a febbraio ora tocca all'Italia con molti disagi per le cancellazioni dei voli, con importanti variazioni di orario a seconda della sigla sindacale di riferimento. Uno sciopero che rallenterà i trasferimenti. Anche in Italia arriva lo sciopero, previsto per la giornata di venerdì 17 marzo 2023. I sindacati però agiranno su regimi orari diversi, da un minimo di 4 ore fino a un massimo di 24 ore. Nel dettaglio: le sigle Flati trasporti e servizi, Osr Cub trasporti e Cub si fermano per 24 ore (in particolare su Milano Linate); il personale aeroportuale dell'aeroporto di Pisa si fermerà per 4 ore, dalle 10 alle 14; il personale nazionale iscritto alla Ugl-Ta dalle 11 alle 15; il personale Air Dolomiti dalle 13 alle 17; il personale Atitech di Roma Fiumicino dalle 13 alle 17; il personale della società Gh Catania dalle 10 alle 14. Infine gli iscritti e le iscritte al Cub resteranno in stato di agitazione prolungato, ovvero dal 18 marzo al 5 aprile 2023. In questo periodo non faranno alcun tipo di straordinario, perché lamentano il mancato rinnovo del contratto collettivo, scaduto ormai da 5 anni.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare