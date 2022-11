Eventi 179

Venerdì alla Banca Sicana si presenta il libro di Salvatore Siina "That's good idea! L'ufficio delle idee usate"

L'autore del testo è docente di scuola primaria, poeta e scrittore. Da due anni collabora con la casa editrice AG Book Publishing, per la quale ha pubblicato "Amica Favola" e "La Macchina Inventafiabe"

Venerdì 2 dicembre, alle ore 18.30, la Sala Conferenze della Banca Sicana, in via Francesco Crispi 25, Caltanissetta, ospiterà la presentazione del libro That’s a good idea! L’ufficio delle idee usate di Salvatore Siina, edito da AG Book Publishing. Interverrà la Prof.ssa Daniela Rizzotto, dirigente scolastico dell'istituto Comprensivo Statale “M. L. King”. Con gli intermezzi musicali di Marcella Ivana Stringi e Giangiacomo Martorana. Sarà presente la Libreria Lachina. In ogni città del mondo esiste un ufficio delle idee usate, denominato “That’s a good idea!” e guidato da un certo Mr Wong, dove le idee già esistenti, anche le peggiori della storia, possono essere trasformate in qualcosa di buono.

Da queste premesse partono le storie contenute nel libro, che trattano molteplici temi – salvaguardia dell’ambiente, ecosostenibilità, rispetto per il prossimo, per i diritti altrui e per gli animali, parità di genere, solidarietà, educazione alimentare, scoperte scientifiche e tanti altri –, come in una sorta di autostrada immaginaria da cui si diramano tante altre strade collegate alla principale. Un viaggio affascinante e avvincente in mondi reali e fantastici, nato da un percorso didattico-educativo di scrittura creativa che potrà anche ispirare insegnanti e genitori nella realizzazione di attività e laboratori per i più piccoli.

Salvatore Siina vive e lavora a Caltanissetta. È docente di scuola primaria, poeta e scrittore. Nel 2020 è iniziata la sua collaborazione con la casa editrice AG Book Publishing, per la quale ha pubblicato Amica Favola e La Macchina Inventafiabe, una raccolta di favole e fiabe scritte insieme ai suoi alunni dell’Istituto Comprensivo Statale “M. L. King” di Caltanissetta, e Verso la poesia – Manuale di scrittura creativa per bambini, e curato il volume Io scrivo… tu metti in scena… la gentilezza – Testi teatrali scritti dai bambini per i bambini.



