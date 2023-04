Politica 235

Venerdì 28 aprile Carlo Calenda a Caltanissetta: incontrerà iscritti e simpatizzanti

Afferma Federica Giorgio, responsabile per la provincia di Caltanissetta, "per noi è un piacere e un onore ricevere il nostro leader

Redazione

24 Aprile 2023 17:08 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/venerdi-28-aprile-carlo-calenda-a-caltanissetta-incontrera-iscritti-e-simpatizzanti Copia Link Condividi Notizia

Grande attesa a Caltanissetta in occasione della prossima visita di Carlo Calenda, leader di Azione, che avverrà venerdì 28 Aprile alle 17.30 presso Villa Barile. "Tutti gli iscritti, ed i simpatizzanti e sono invitati a partecipare" afferma Federica Giorgio, responsabile per la provincia di Caltanissetta, "per noi è un piacere e un onore ricevere il nostro leader e poter parlare con la cittadinanza dei progetti e delle sfide che ci accomunano. Azione è sempre più una forza politica che riesce ad attirare le attenzioni di quell'area liberale e progressiva che inevitabilmente oggi non riesce a trovare una rappresentanza in parlamento." L'appuntamento è quindi venerdì 28 Aprile alle 17.30 presso Villa Barile.



Grande attesa a Caltanissetta in occasione della prossima visita di Carlo Calenda, leader di Azione, che avverrà venerdì 28 Aprile alle 17.30 presso Villa Barile. "Tutti gli iscritti, ed i simpatizzanti e sono invitati a partecipare" afferma Federica Giorgio, responsabile per la provincia di Caltanissetta, "per noi è un piacere e un onore ricevere il nostro leader e poter parlare con la cittadinanza dei progetti e delle sfide che ci accomunano. Azione è sempre più una forza politica che riesce ad attirare le attenzioni di quell'area liberale e progressiva che inevitabilmente oggi non riesce a trovare una rappresentanza in parlamento." L'appuntamento è quindi venerdì 28 Aprile alle 17.30 presso Villa Barile.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare