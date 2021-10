Attualita 340

Blitz a Gela contro ambulanti abusivi: i commercianti fuggono e lasciano merce per strada

Questa mattina i vigili sono arrivati in via Tevere. Gli abusivi sono fuggiti e non è stato possibile identificarli

Redazione

19 Ottobre 2021 15:17

Con le nuove disposizioni del Sindaco Lucio Greco, il quale ha stabilito che il Comandante della Polizia Municipale, Giuseppe Montana, si occupasse del comando di via Ossidiana in maniera esclusiva, è stato possibile riorganizzare i controlli sui commercianti ambulanti e a posto fisso. Gli accertamenti sono partiti qualche giorno fa da Corso Salvatore Aldisio, nel tratto che va da Largo San Biagio a Corso Vittorio Emanuele, e questa mattina i Vigili Urbani sono arrivati in via Tevere. Gli abusivi, in entrambi i casi, sono fuggiti, e non è stato possibile identificarli. Al termine, tutta la zona è stata ripulita, grazie alla collaborazione di Tekra e Ghelas. Dall’inizio dei controlli, è stata verificata la regolarità di una trentina di esercenti a posto fisso e circa 10 ambulanti.

“Finalmente Corso Aldisio è pulito e in ordine, - commenta il Comandante Montana - di abusivi neanche l’ombra. Stiamo riprendendo il controllo del centro storico, e contiamo di dirigerci adesso verso le periferie e in via Venezia. In via Tevere abbiamo assistito a scene incredibili di degrado urbano. Chi non era in regola è scappato, lasciando tutto sul posto: sedie, bancarelle, cassette di frutta e verdura, ombrelloni. Tutta la merce è stata posta sotto sequestro. Verosimilmente, si tratta di persone che usufruiscono del Reddito di Cittadinanza o di qualche altro beneficio, e che temono di perderlo. Sono stati controllati anche i venditori a posto fisso che avevano occupato più suolo pubblico di quanto previsto dalla licenza, e che sono stati ridimensionati. L’obiettivo è ora quello di mantenere e consolidare questo status quo, motivo per il quale abbiamo organizzato 4 controlli al giorno, due al mattino e due al pomeriggio”.



