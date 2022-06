Cronaca 298

Vendita porta a porta e telemarketing, a Bagheria scoperti quattro lavoratori in nero

Al datore di lavoro è stata comminata una sanzione amministrativa da € 1.800 ad € 10.800 per ciascun lavoratore impiegato in nero

Redazione

Nei giorni scorsi, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli disposti dal Comando Provinciale della Guardia di Palermo, i Finanzieri della Compagnia di Bagheria hanno scoperto quattro lavoratori in nero. In particolare, le Fiamme Gialle durante un controllo presso una società operante nel settore delle vendite porta a porta e del telemarketing hanno scoperto la presenza, fra gli altri, anche di quattro dipendenti intenti a prestare la propria opera pur in assenza delle comunicazioni obbligatorie per l’assunzione. Pertanto al datore di lavoro è stata comminata una sanzione amministrativa da € 1.800 ad € 10.800 per ciascun lavoratore impiegato in nero. Continuano incessanti i controlli delle Fiamme Gialle in tutta la provincia palermitana finalizzati al contrasto del sommerso da lavoro, a tutela delle imprese che operano nel rispetto delle norme.



