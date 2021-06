Cronaca 514

Veicolo in fiamme sulla Palermo-Catania, autostrada chiusa nei pressi di Agira

Chiusa la carreggiata in direzione Palermo tra Agira e Dittaino per permettere ai soccorritori di rimuovere il mezzo

Redazione

24 Giugno 2021 17:15

L’autostrada A19 “Palermo-Catania” è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione Palermo, tra Agira e Dittaino, per consentire le operazioni di rimozione di un veicolo andato a fuoco questa mattina. Il traffico è deviato, fino al termine delle operazioni, sulla statale 192. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.



