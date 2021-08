Cronaca 623

Vasto incendio sulle Madonie: impegnata anche una squadra dei vigili del fuoco di Caltanissetta

Sul territorio nisseno, invece, da stanotte sono stati 13 gli interventi per lo spegnimento di incendi

Rita Cinardi

11 Agosto 2021 09:14

Una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta è impegnata da stanotte in supporto del comando di Palermo a Petralia Soprana dove ancora, dopo quasi 24 ore, è in corso un vastissimo incendio. Il fuoco ha distrutto aziende e ettari di terreno tra Petralia e Gangi con le fiamme che sono entrate anche nelle case. Gli agricoltori stanno tentando di mettere in salvo il bestiame. Un incendio difficile da domare vista la presenza di diversi focolai, il vento e le alte temperature. Per quanto riguarda invece la sola provincia di Caltanissetta da stanotte sono stati 13 gli interventi dei vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi sul territorio.



Una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta è impegnata da stanotte in supporto del comando di Palermo a Petralia Soprana dove ancora, dopo quasi 24 ore, è in corso un vastissimo incendio. Il fuoco ha distrutto aziende e ettari di terreno tra Petralia e Gangi con le fiamme che sono entrate anche nelle case. Gli agricoltori stanno tentando di mettere in salvo il bestiame. Un incendio difficile da domare vista la presenza di diversi focolai, il vento e le alte temperature. Per quanto riguarda invece la sola provincia di Caltanissetta da stanotte sono stati 13 gli interventi dei vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi sul territorio.

Ti potrebbero interessare