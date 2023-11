Cronaca 151

Vasto incendio nella riserva naturale di Vendicari: distrutti 5 ettari di vegetazione

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per svelare le cause dell’incendio ma non è esclusa una azione dolosa

Un vasto incendio è scoppiato nella riserva naturale di Vendicari, nella zona sud Siracusano. Il focolaio si è propagato da un canneto e nel volere di pochi minuti ha divorato 5 ettari di vegetazione ma i danni potrebbero essere maggiori e tra poco, visto che il rogo è stato domato, sarà possibile verificare l’entità esatta dei danni che, comunque, sembrano essere ingenti. Sono state numerose le chiamate di emergenza al centralino dei vigili del fuoco e pochi minuti dopo sono arrivati i mezzi per provare a circoscrivere l’azione del rogo. I pompieri, insieme alla Forestale e la protezione civile di Noto, hanno lavorato per tutta la notte per creare, tramite escavatore, un’area tagliafuoco allo scopo di cercare di arginare l’avanzamento dell’ incendio.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per svelare le cause dell’incendio ma non è esclusa una azione dolosa. A questo stanno lavorando i magistrati della Procura di Siracusa che hanno aperto un fascicolo di inchiesta per svelare possibili responsabilità in questo nuovo incendio che colpisce una area naturalistica.



