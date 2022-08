Cronaca 301

Vasto incendio in spiaggia a Falconara: il rogo distrugge un lido

Sull'incendio indagini sono state avviate dai carabinieri del Reparto territoriale di Gela e da quelli di Butera

Redazione

23 Agosto 2022 09:53 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/vasto-incendio-in-spiaggia-a-falconara-il-rogo-distrugge-un-lido- Copia Link Condividi Notizia

Un vasto incendio nella notte ha distrutto uno chalet a mare in contrada Falconara, in territorio di Butera, tra Licata e Gela. Il rogo, verosimilmente di natura dolosa, è stato appiccato intorno alle 2,20 ed i vigili del fuoco del locale distaccamento hanno lavorato fino alle 8 di oggi per spegnere tutti i focolai. La struttura in spiaggia di oltre 200 metri quadrati è andata tutta rasa al suolo. Sono rimasti solo alcuni pilastri ormai arsi dalle fiamme. Nel lido erano presenti diversi frigoriferi oltre agli arredi. Sull'incendio indagini sono state avviate dai carabinieri del Reparto territoriale di Gela e da quelli di Butera. L’area è stata tutta interdetta. Sul posto sono giunti anche gli uomini della Capitaneria di Porto di Gela.



Un vasto incendio nella notte ha distrutto uno chalet a mare in contrada Falconara, in territorio di Butera, tra Licata e Gela. Il rogo, verosimilmente di natura dolosa, è stato appiccato intorno alle 2,20 ed i vigili del fuoco del locale distaccamento hanno lavorato fino alle 8 di oggi per spegnere tutti i focolai. La struttura in spiaggia di oltre 200 metri quadrati è andata tutta rasa al suolo. Sono rimasti solo alcuni pilastri ormai arsi dalle fiamme. Nel lido erano presenti diversi frigoriferi oltre agli arredi. Sull'incendio indagini sono state avviate dai carabinieri del Reparto territoriale di Gela e da quelli di Butera. L'area è stata tutta interdetta. Sul posto sono giunti anche gli uomini della Capitaneria di Porto di Gela.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare