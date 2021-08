Cronaca 848

Vasto incendio a Milena, fiamme minacciano aziende agricole: pecore messe in salvo dai vigili del fuoco

Le fiamme hanno distrutto un ovile e adesso lambiscono un oleificio. Impegnate due squadre dei vigili del fuoco e una del corpo forestale

Rita Cinardi

12 Agosto 2021 16:20

Un vasto incendio sta minacciando diverse aziende agricole alle porte di Milena, alle spalle del cimitero. Due squadre vigili del fuoco e una del corpo forestale, coordinati dai Dos (Direttori delle Operazioni di Spegnimento) capi reparto Vittorio Imbrogno e Daniele Mourjlia, stanno cercando di fermare le fiamme che hanno già lambito un oleificio e distrutto un ovile. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere comunque in salvo tutti gli animali che sono stati evacuati. Sul posto sono presenti sei mezzi mentre non è stato possibile far arrivare il supporto aereo impegnato in operazioni di spegnimento in altri incendi in Sicilia. (Foto Seguo News)



