Cronaca 188

Vasto incendio a Butera distrugge 20 ettari di macchia mediterranea, i vigili del fuoco salvano i boschi vicini

Sono stati impiegati due elicotteri e lo spegnimento dell'incendio, iniziato in mattinata, è stato completato in serata alle 19.52

Rita Cinardi

Un incendio ieri in contrada Carrubba, Butera e Gela, ha tenuto impegnati i vigili del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta e gli operatori della forestale per tutta la giornata, a partire dalle prime ore della mattina. A dirigere le operazioni di spegnimento di mattina il Dos della forestale mentre di pomeriggio è stato sostituito dal Dos (Direttore Operazioni di Spegnimento) dei Vigili del fuoco. Sono stati impiegati due elicotteri, Falco6 e Orso Bruno, e lo spegnimento è stato completato in serata alle 19.52. L’incendio ha distrutto 20 ettari di macchia mediterranea ma i vigili del fuoco e gli operatori della forestale sono riusciti a salvare dei boschi limitrofi.



