Vallelunga, Samanda Ministeri si candida a sindaco e presenta la lista che la sosterrà

Ecco i nomi che comporranno la lista "Vallelunga Domani - Ministeri Sindaco"

21 Settembre 2021 17:24

Ho maturato la decisione di candidarmi a Sindaco perché, alla luce della mia esperienza amministrativa, ho compreso quanto fosse importante avviarsi verso un processo di cambiamento, a partire dallo scenario politico, che ripetutamente si presenta sempre con le stesse modalità, anche a partire dacome vengono gestite le trattative per la fformazione delle liste dei candidati. Mi sono seduta al tavolo con chiunque fosse disposto a parlare, con umiltà e senza ambizioni e presunzione ma ho dovuto constatare, mio malgrado, che tutti i discorsi venivano celati dietro il cambiamento e il bene comune, quando in realtà non rappresentavano minimamente il mio punto di vista ma solo ambizioni di potere.

E così ho raccolto tutto il mio coraggio e la mia audacia, uscendo in prima persona, mettendoci la faccia, per costruire un progetto ampiamente condiviso da questi giovani coraggiosi, dalle idee chiare, che costituiscono la squadra che mi onoro di rappresentare. Persone dallo spirito libero come il mio, che vogliono spendersi per il loro paese, stanchi, come me, di aspettare, decisi di non stare più a guardare ma di spendersi inn prima persona.

E così, insieme, abbiamo deciso di mettere in atto il vero cambiamento e non quello simulato. Oggi siamo qui, con la nostra lista “Vallelunga Domani Ministeri Sindaco" perché noi vogliamo riconquistare il nostro domani, lo vogliamo rendere libero, a garanzia e sostegno di tutti i cittadini, giovani compresi.

Noi abbiamo avuto coraggio e libertà, adesso, cari Concittadini di Vallelunga, tocca a Voi capire quale domani per il nostro paese volete costruire. Con orgoglio e stima nei confronti di ognuno di loro per la capacità che hanno mostrato di mettersi in gioco ed essere parte attiva nella conquista del loro “domani” presento i candidati della mia lista “Vallelunga Domani – Ministeri Sindaco”:

1. Di Gangi Mario;

2. Granatella Graziella;

3. Insinna Francesca;

4. Lanzalaco Gloria;

5. La Paglia Lucrezia;

6. La Paglia Paolino;

7. Pacino Chiara;

8. Sanfratello Rosario;

9. Tona Salvatore;

10. Vullo Cosimo.

Cari Concittadini, da troppo tempo serpeggia nel nostro paese lo spirito di lamentela e di rassegnazione. Noi non ci stiamo e vi chiediamo lo stesso atto di coraggio che abbiamo avuto noi. Il domani di Vallelunga va conquistato tutti insieme..

Samanda Ministeri



