Cronaca 412

Marianopoli, arresti domiciliari per un 38enne: dovrà scontare quasi tre mesi di reclusione

Il provvedimento, su disposizione della Procura della Repubblica di Caltanissetta, è stato eseguito dai carabinieri

Redazione

25 Giugno 2021 10:27

A Marianopoli, militari della locale Stazione dei carabinieri, hanno arrestato G.D., 38enne del luogo, in esecuzione all’ordine per l’espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta. L’uomo dovrà espiare la pena di mesi 2 e giorni 23 per essersi reso responsabile del reato di oltraggio a pubblico ufficiale commesso il 9 giugno 2016 a Marianopoli. L’arrestato, al termine delle formalità, veniva tradotto presso l’abitazione di residenza come disposto dall’Autorità Giudiziaria.



