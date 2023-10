Cronaca 164

Valguarnera, un paese presidiato per cercare l'omicida di Scamacca

La pensionata che è morta al Sant'Elia ha raccontato agli inquirenti l'accaduto

Redazione

11 Ottobre 2023 12:35 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/valguarnera-un-paese-presidiato-per-cercare-lomicida-di-scamacca Copia Link Condividi Notizia

Proseguono a Valaguarnera e in tutto il circondario le ricerche del presunto omicida Guglielmo Ruisi, 51 anni che ieri mattina avrebbe sparato a Salvatore Roberto Scamacca, 47anni a bordo della sua macchina uccidendolo. La città è presidiata dalle forze di polizia che ieri pomeriggio hanno diffuso la foto segnaletica del sospettato che, sarebbe ancora armato. Tra i due, la vittima e il suo aggressore, pare ci fossero antichi livori e i due avevano avuto una accesa discussione, poco prima, in un bar.

Ieri sera intanto, è morta anche la ottantaseienne Nunzia Arena, investita dalla macchina della vittima che subito dopo i colpi di pistola aveva perso il controllo del mezzo finendo su un camioncino che vendeva frutta e verdure. Anche l’ambulante è stato ferito ma non è grave. «La famiglia della signora Arena mi ha tenuto informato costantemente sulle condizioni della loro cara, fino, purtroppo al precipitare delle condizioni che hanno portato alla morte – dice l’avvocato Lorenzo Caruso – la signora Nunzia, comunque è stata interrogata dagli inquirenti prima di spirare, raccontando l’accaduto».

La comunità di Valguarnera è sotto choc. Un fatto di sangue così grave ed in pieno centro storico ha turbato profondamente i cittadini che sono impauriti», dice il sindaco di Valguarnera Francesca Draia.



Proseguono a Valaguarnera e in tutto il circondario le ricerche del presunto omicida Guglielmo Ruisi, 51 anni che ieri mattina avrebbe sparato a Salvatore Roberto Scamacca, 47anni a bordo della sua macchina uccidendolo. La città è presidiata dalle forze di polizia che ieri pomeriggio hanno diffuso la foto segnaletica del sospettato che, sarebbe ancora armato. Tra i due, la vittima e il suo aggressore, pare ci fossero antichi livori e i due avevano avuto una accesa discussione, poco prima, in un bar. Ieri sera intanto, è morta anche la ottantaseienne Nunzia Arena, investita dalla macchina della vittima che subito dopo i colpi di pistola aveva perso il controllo del mezzo finendo su un camioncino che vendeva frutta e verdure. Anche l'ambulante è stato ferito ma non è grave. «La famiglia della signora Arena mi ha tenuto informato costantemente sulle condizioni della loro cara, fino, purtroppo al precipitare delle condizioni che hanno portato alla morte - dice l'avvocato Lorenzo Caruso - la signora Nunzia, comunque è stata interrogata dagli inquirenti prima di spirare, raccontando l'accaduto». La comunità di Valguarnera è sotto choc. Un fatto di sangue così grave ed in pieno centro storico ha turbato profondamente i cittadini che sono impauriti», dice il sindaco di Valguarnera Francesca Draia.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare