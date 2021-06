Cronaca 448

Vaccino Astrazeneca, Leandro Janni: "Si poteva evitare la morte di Camilla?"

La ragazza è morta a soli 18 anni alcuni giorni dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino Astrazeneca

Redazione

11 Giugno 2021 09:30

"Si poteva evitare la morte di Camilla Canepa? Io credo di sì: se si fosse gestita la campagna vaccinale con maggiore accortezza, prudenza. Con maggiore lucidità". E' quanto scrive Leandro Janni, presidente Italia Nostra. "La Regione Siciliana è stata la prima a decidere di somministrare il vaccino AstraZeneca anche ai diciottenni. E infatti, giorno 26 maggio, al Cefpas di Caltanissetta, primo Open day per gli studenti, ricordo bene la perplessità, i dubbi nei volti delle ragazze e dei ragazzi diciottenni a cui era stato somministrato AstraZeneca ("… insomma: o questo o niente!"). Io, invece, quel giorno ho avuto somministrata la seconda dose del controverso vaccino (la prima il 4 marzo scorso). Ma io, di certo, non sono giovane e sono un uomo, pertanto non ho avuto problemi. Eppure gli avvertimenti c'erano stati. Ma, si sa, nelle "guerre" contano i grandi numeri. Le persone contano meno. Un abbraccio ai genitori di Camilla".



