Attualita 345

Vaccino AstraZeneca bloccato, Musumeci: pronti a usarne altri, servono risposte

L'annuncio del presidente della Regione Siciliana dopo la sospensione in Italia del vaccino Astrazeneca, in attesa di ulteriori verifiche da parte dell'Ema

Redazione

15 Marzo 2021 18:28

«A questo punto, noi per primi, attendiamo risposte dalle autorità sanitarie europee e nazionali». Inizia così il post su Facebook del governatore della Regione Siciliana, Nello Musumeci, dopo la sospensione in Italia del vaccino Astrazeneca, in attesa di ulteriori verifiche da parte dell'Ema.

"Tutti i nostri hub vaccinali, approntati per garantire migliaia di somministrazioni giornaliere, sono pronti alla riconversione delle dosi AstraZeneca bloccate, doverosamente, con altri vaccini - spiega Musumeci -. I siciliani hanno diritto a veder tutelata la loro salute! Nessuna polemica, ma al Governo nazionale chiedo di aiutare chi è sul territorio a spiegare ai cittadini come comportarsi».

«Non si può mettere in discussione la campagna vaccinale. Tutti vogliamo tornare a vivere!», conclude il presidente della Regione nel suo messaggio social.





«A questo punto, noi per primi, attendiamo risposte dalle autorità sanitarie europee e nazionali». Inizia così il post su Facebook del governatore della Regione Siciliana, Nello Musumeci, dopo la sospensione in Italia del vaccino Astrazeneca, in attesa di ulteriori verifiche da parte dell'Ema. "Tutti i nostri hub vaccinali, approntati per garantire migliaia di somministrazioni giornaliere, sono pronti alla riconversione delle dosi AstraZeneca bloccate, doverosamente, con altri vaccini - spiega Musumeci -. I siciliani hanno diritto a veder tutelata la loro salute! Nessuna polemica, ma al Governo nazionale chiedo di aiutare chi è sul territorio a spiegare ai cittadini come comportarsi». «Non si può mettere in discussione la campagna vaccinale. Tutti vogliamo tornare a vivere!», conclude il presidente della Regione nel suo messaggio social.

Ti potrebbero interessare