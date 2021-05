Vaccino Astrazenca anche agli under 60 in Italia, nuovo cambio di rotta in vista

Redazione

03 Maggio 2021 11:33

Su Astrazeneca in Italia si potrebbe cambiare ancora, come annuncia il Commissario per l'Emergenza, Francesco Figliuolo, all'inaugurazione dell'hub vaccinale al polo acquatico a Roma. Si sta valutando, infatti, di estenderlo alla "classe di età inferiore ai 60, questo sulla base degli studi. Ne sto parlando con Iss e con il Cts dell'Aifa", dice Figliuolo. "I vaccini vanno impiegati tutti - ha sottolineato - Astrazeneca è consigliato a determinate classi ma l'Ema dice che va bene per tutti. Ci sono effetti collaterali ma sono infinitesimali. Se non impieghiamo tutti i vaccini il ritmo della campagna non raggiunge gli obiettivi nei tempi prefigurati".

Su Astrazeneca in Italia si potrebbe cambiare ancora, come annuncia il Commissario per l'Emergenza, Francesco Figliuolo, all'inaugurazione dell'hub vaccinale al polo acquatico a Roma. Si sta valutando, infatti, di estenderlo alla "classe di età inferiore ai 60, questo sulla base degli studi. Ne sto parlando con Iss e con il Cts dell'Aifa", dice Figliuolo. "I vaccini vanno impiegati tutti - ha sottolineato - Astrazeneca è consigliato a determinate classi ma l'Ema dice che va bene per tutti. Ci sono effetti collaterali ma sono infinitesimali. Se non impieghiamo tutti i vaccini il ritmo della campagna non raggiunge gli obiettivi nei tempi prefigurati". Figliuolo ha anche annunciato che a breve saranno vaccinati anche "gli atleti che devono andare a fare le olimpiadi, perché questo è un segno dell'Italia che riparte". (Gds.it)

