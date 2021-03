Vaccino anti Covid: in Sicilia via a vaccinazione per 11mila disabili gravi

Cronaca 123

Vaccino anti Covid: in Sicilia via a vaccinazione per 11mila disabili gravi

Questa fascia di popolazione riceverà a casa la prima dose del vaccino Moderna e poi il richiamo all’incirca dopo un mese

Redazione

02 Marzo 2021 15:18

Via al programma di vaccinazione per oltre undicimila persone con disabilità gravissima in Sicilia che prevede la somministrazione a domicilio. Sarà escluso dal target, come riporta Fabio Geraci in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, chi è già inserito nell’altro percorso prioritario riservato a chi ha più di ottant’anni.

Da oggi le Asp dovranno telefonare ai pazienti dei quali hanno già gli elenchi perchè si tratta di coloro che già ricevono il pagamento dell’assegno di cura regionale.

Questa fascia di popolazione riceverà a casa la prima dose del vaccino Moderna e poi il richiamo all’incirca dopo un mese.

Non tutte le aziende sanitarie partiranno nello stesso momento, molto dipenderà dal personale e dalla quantità di vaccini a disposizione, ma l’Asp di Palermo già da questa mattina contatterà i primi utenti e, da domani, potrebbero cominciare le prime vaccinazioni domiciliari ai 2500 disabili gravissimi che risiedono in provincia.

L’obiettivo è di vaccinare tutti entro marzo.

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola



Via al programma di vaccinazione per oltre undicimila persone con disabilità gravissima in Sicilia che prevede la somministrazione a domicilio. Sarà escluso dal target, come riporta Fabio Geraci in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, chi è già inserito nell’altro percorso prioritario riservato a chi ha più di ottant’anni.

Da oggi le Asp dovranno telefonare ai pazienti dei quali hanno già gli elenchi perchè si tratta di coloro che già ricevono il pagamento dell’assegno di cura regionale.

Questa fascia di popolazione riceverà a casa la prima dose del vaccino Moderna e poi il richiamo all’incirca dopo un mese.

Non tutte le aziende sanitarie partiranno nello stesso momento, molto dipenderà dal personale e dalla quantità di vaccini a disposizione, ma l’Asp di Palermo già da questa mattina contatterà i primi utenti e, da domani, potrebbero cominciare le prime vaccinazioni domiciliari ai 2500 disabili gravissimi che risiedono in provincia.

L’obiettivo è di vaccinare tutti entro marzo.

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola



News Successiva L'Etna torna a far rumore: ancora un risveglio del vulcano con lancio di cenere e lapilli

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare