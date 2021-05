Attualita 383

Vaccino anti-Covid: in Sicilia da lunedì al via le prenotazioni per 40enni

In Sicilia si prova a dare un'accelerata decisiva alla campagna vaccinale che al momento ci vede ancora ultimi

Redazione

13 Maggio 2021 14:48

Da lunedì, in Sicilia, al via le prenotazioni per la vaccinazione anti-Covid per i 40enni. Il governo Musumeci, dunque, accoglie immediatamente l'invito di ieri del generale Francesco Paolo Figliuolo, che aveva "dato facoltà alle Regioni e Province Autonome di avviare, a partire dal prossimo 17 maggio, le prenotazioni anche per i cittadini over 40". In Sicilia, dunque, si prova a dare un'accelerata decisiva alla campagna vaccinale che al momento ci vede ancora ultimi per somministrazioni.

Per le Regioni che rispettano i target previsti dal Piano, e che necessitano di ulteriori dosi oltre a quelle già consegnate in virtù di un alto numero di somministrazioni, è previsto un meccanismo di 'compensazione' con l’anticipo di ulteriori dosi. È quanto prevede la struttura commissariale per l’Emergenza Covid. Per la ripartizione viene comunque rispettata la quota parte spettante a ciascun territorio. Le dosi vengono comunque poi recuperate in seguito dalle altre regioni. A chiedere più dosi, in particolare quelle di Astrazeneca che sono meno utilizzate in alcuni territori, sono Veneto, Lombardia e Piemonte. A cederle regioni dove la campagna vaccinale va a rilento come Sicilia e Sardegna.(Gds.it)



