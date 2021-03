Cronaca 414

Vaccino anti-covid, al via in Sicilia le prenotazioni per le persone tra i 70 e i 79 anni

Al momento non è previsto che gli esclusi possano ricevere una dose di Moderna o di Pfizer che può essere utilizzato "in modo preferenziale per le persone più anziane o a più alto rischio di sviluppare una malattia grave"

Redazione

10 Marzo 2021 10:04

Al via le prenotazioni per circa 500mila siciliani tra i 70 e i 79 anni che riceveranno il vaccino di AstreZeneca. Tra oggi e domani, così come riporta Fabio Geraci in un articolo del Giornale di Sicilia, chi appartiene a questa fascia d'età ma non soffre di patologie potrà provvedere a prenotare la vaccinazione con AstraZeneca. Gli elenchi degli aventi diritto sono già stati acquisiti dalle Poste e caricati sulla piattaforma adibita alle prenotazioni: adesso la Regione dovrà comunicare quanti appuntamenti potranno essere fissati in ogni provincia ma il loro numero varierà a seconda alle dosi di vaccino disponibili.

Al momento non è previsto che gli esclusi possano ricevere una dose di Moderna o di Pfizer che può essere utilizzato "in modo preferenziale per le persone più anziane o a più alto rischio di sviluppare una malattia grave" perché non ci sono vaccini a sufficienza e quelli stoccati nei congelatori dell’Isola sono destinati ai richiami e per completare la "copertura" dei 340mila "over 80". Per la prenotazione basta comunicare il numero della tessera sanitaria e il codice fiscale, una volta all’hub vaccinale si dovranno consegnare i moduli per il consenso, per il trattamento dei dati personali e per l’autocertificazione oltre al questionario con le informazioni sul proprio stato di salute che sarà esaminato dal medico prima di autorizzare la vaccinazione.

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola



